La Provincia acquista due nuovi trattori attrezzati per lo sfalcio dell’erba

La Provincia ha acquistato e consegnato ai distretti per la viabilità di Copparo e Vigarano Mainarda due nuovi trattori, muniti di braccio laterale con trincia per tagliare l’erba nelle banchine stradali, più lama specifica per lo sfalcio sotto i guard rail.

“È quanto ci consente di fare il quadro delle risorse a disposizione – dichiara il vicepresidente della Provincia, Nicola Minarelli – per un rinnovo parziale quanto necessario della flotta dei mezzi destinata alla manutenzione delle strade, dal momento che l’ultima macchina operatrice acquistata risale al 2010”.

I mezzi acquistati, interamente finanziati dal bilancio dell’amministrazione che ha sede in Castello Estense, sono costati complessivamente 180mila euro e saranno impiegati

nelle operazioni di sfalcio che sono tuttora in corso fino al termine di ottobre.

“L’auspicio – continua il vicepresidente – è che i prossimi finanziamenti del governo che si annunciano più rispondenti alle necessità, anche se ancora insufficienti, possano consentire l’acquisto di altri veicoli”.

L’attuale parco in dotazione alle squadre dei cantonieri dei quattro distretti della viabilità sul territorio – Copparo, Portomaggiore, Codigoro e Vigarano – presenta età medie dai 10 fino ai 20 anni di servizio, con motori che hanno centinaia di migliaia di chilometri sulle spalle.

I prossimi acquisti del 2021, già previsti a bilancio, riguardano un nuovo autocarro dotato di gru e una minipala gommata, per movimentare materiali di cantiere all’interno dei distretti per la viabilità provinciale.

(Comunicato stampa)