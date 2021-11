LA SETTIMANA IN CASA VIS

Esordio ok per la 1a Divisione, per il resto c’è poco da gioire

1° DIVISIONE: ESORDIO VINCENTE CONTRO L’ULTIMA LEGIONE.

Prima partita stagionale per la nuova squadra di 1° Divisione, allenata da Vaianella, della VIS, che ha affrontato L’Ultima Legione.

Squadra avversaria che fin da subito, si schiera a zona 2-1-2 in difesa. Difesa che poi manterrà tutta la partita.

La VIS parte subito forte piazzando un bel parziale di 16 a 5 nei primi 4 minuti di gioco. Ma la poca attenzione fa tornare in partita gli avversari che recuperano utilizzando la loro fisicità. Il primo quarto finisce +2 per i bianco azzurri.

Coach Vaianella prima dell’inizio del secondo quarto, sprona i suoi a seguire le indicazioni date ad inizio partita. La VIS domina il quarto e si porta a più 10 all’intervallo.

Nel terzo e quarto periodo i Vissini amministrano bene il vantaggio e si prendono buoni tiri, tenendo sempre il ritmo di gioco alto.

La neo-squadra della VIS vince all’esordio per 74 a 56, facendo vedere buone cose, anche se il lavoro da fare è ancora tanto.

Buona la prima!

Prossima partita venerdì 19 novembre ore 21:00 sarà in trasferta a Jolanda Di Savoia contro il JOLANDINA presso il PALAJOLANDA – Via Togliatti JOLANDA DI SAVOIA (FE).

VIS 2008 – ULTIMA LEGIONE: 74 – 56

Tabellini: Benetti 13, Follin 5, Nordio 1, Santi 18, Fantoni 12, Gulotta 15, Barcaro, Battaglia 2, Fontana 2, Bigoni, Ometto 4, Fogli 2.

All. Vaianella, Ass. All. Vasetta.

U17 SILVER: ESCE SCONFITTA LA VIS NEL DERBY CONTRO LA 4T.

Prima partita del campionato U17 Silver che vede la VIS affrontare il derby contro la 4 Torri. Primi due quarti a favore della 4 Torri che prende subito il largo grazie a tanti palloni recuperati che producono contropiedi. VIS che alterna periodi di totale blackout, a minuti in cui fa vedere del buon basket. Si arriva alla pausa lunga sul 49-22 per la 4 Torri.

Terzo quarto identico ai primi due con la 4 Torri che allunga sul +34, 74-40. Ultimo quarto dove la VIS cerca di reagire riuscendo a pareggiare l’ultimo parziale, il che fa capire che i ragazzi della VIS possono sicuramente fare di più. La partita si conclude con il punteggio di 93-59.

Prossima partita lunedì 15 novembre alle ore 19:40 contro i Meteor Renazzo nella Palestra Dosso Dossi.

4 TORRI – VIS 2008: 93 – 59

Parziali: (22-11; 49-22; 74-40)

Tabellini: Sunseri 4, Frilli 14, Natali 2, Gandini, Pellegrini 10, Tamascelli A., Tamascelli C. 2, Malisardi 9, Bettoli, Germenji 15, Cavallini 3, Bottoni.

All. Barlati, Ass. All. Filieri.

U16 SILVER: VIENE SCONFITTA ALL’ESORDIO IN TRASFERTA.

Prima partita del campionato U16 Silver che vede la VIS, composta da metà 2006 e metà 2007, affrontare in trasferta Progresso Happy Basket.

Partita mai in discussione che vede la squadra di casa prendere subito un vantaggio grazie alle maggiori qualità tecniche e fisiche. VIS che a sprazzi fa vedere delle buone cose su cui continuare a lavorare in palestra.

La partita si conclude sul 139-43 a favore di Progresso Happy Basket.

Prossima partita sabato 13 novembre ore 18:00 presso la Palestra Dosso Dossi contro L’ASD BASKET ESTENSE 2011.

PROGRESSO HAPPY BASKET – VIS 2008: 139 – 43

Parziali: (33-8; 72-21; 113-31)

Tabellini: Caravita 18, Cavicchi 4, Baltatu, Komarov 9, Bottoni, Guerrini 4, Dossi, D’Amelia 4, Sammaritani, Rossi 4, Brattoli.

All. Filieri.

U13 ÉLITE: LA VIS LOTTA MA LA SPUNTA LA POL. PONTEVECCHIO.

Prima partita di campionato per i nostri 13 Élite che incontrano la corazzata Pontevecchio una delle squadre più forti e strutturate del girone.

I ragazzi di coach Bottoni partono subito determinati e concentrati, buttandosi su ogni pallone e guadagnandosi punti su palle recuperate e contropiede, il primo quarto infatti termina sul 10 a 16 per gli ospiti.

Si riparte nel secondo quarto con i nostri vissini che fin dall’inizio cercano di non regalare nulla agli avversari, continuando a dare intensità e infatti il quarto finisce quasi in parità,10 a 11.

Si va al mini-intervallo che fa rifiatare le squadre ma purtroppo alla ripartenza i bianco azzurri subiscono un po’ la stanchezza e perdono un sacco di palloni sulle rimesse regalando punti del distacco ai bolognesi che prendono il largo finendo il terzo periodo in vantaggio di 14 lunghezze.

I ragazzi di coach Bottoni però richiamati all’ordine reagiscono bene e mettendoci tutte le ultime energie rimaste riescono a impattare il quarto segnando canestri in contropiede e rubando qualche pallone prezioso che dà fiducia e coraggio ai padroni di casa.

Al termine arriva la sconfitta ma che il punteggio finale penalizza un po’ troppo la prestazione dei nostri ragazzi che si meritano un grande applauso per l’approccio positivo e che da gran fiducia sul prosieguo del campionato delle nostre leve.

Prossimo impegno sabato 20 novembre ore 15:00 contro BSL presso la Palestra RODRIGUEZ – Via Repubblica 2 SAN LAZZARO DI SAVENA BO.

VIS 2008 – POL. PONTEVECCHIO: 41 – 57

TABELLINI: Grassi, Zunelli,Pasquini 15, Gildone, Lodi, Proner, Ziosi 2, Lorito 2, Conca (K) 12, Beltrami 10.

All. Bottoni, Ass. All. Campana.