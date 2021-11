La sfoglia a Ferrara, domani la presentazione del libro di Claudia Trevisani (Masterchef), show cooking con l’autrice e gli studenti al ‘Vergani’

Sarà presentata domani – con uno show cooking all’istituto Vergani (Via Sogari, 3) – la nuova pubblicazione “Le ricette della tradizione tra Bologna, Ferrara e Modena” a firma della ‘sfoglina’ Claudia Trevisani, che è stata anche volto di Masterchef. L’appuntamento è per domani, giovedì 4 novembre alle 12 in via Sogari, 3.

Il volume – edito da Artestampa – è realizzato col contributo dell’Amministrazione comunale e ha al proprio interno un particolare inserto dedicato alla tradizione gastronomica ferrarese, realizzato dal docente del Vergani Sergio Camerani. Alla presentazione sono previsti gli interventi del sindaco Alan Fabbri, del dirigente scolastico Massimiliano Urbinati e del professor Camerani.

Claudia Trevisani mostrerà la realizzazione della sfoglia e i segreti della pasta, insieme agli studenti. Sarà inoltre presente la delegata di Ant (Associazione nazionale tumori) Ferrara, Franca Arca. La vendita della pubblicazione ha infatti un fine benefico, a sostegno dell’attività dell’associazione.

Al termine dell’evento è prevista una degustazione.