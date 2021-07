La stagione dei concerti riapre con “Ferrara Sotto le Stelle”

Mercoledì 30 Giugno è tornata a Ferrara la stagione dei concerti in occasione del festival Ferrara Sotto le Stelle, arrivato nel 2021 alla sua 25ª edizione.

A fare da sfondo a uno dei primi eventi musicali post-riaperture, il prato di Parco Massari, sul quale i circa trecento spettatori ammessi hanno potuto posare dei teli negli spazi adibiti dagli organizzatori e seguire il concerto seduti a terra, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento.

Il primo ospite della manifestazione è stato Iosonouncane, artista senza etichette che ha portato sul palco il suo nuovo album Ira in un’esibizione sonora intrecciata tra elettronica e psichedelia, con morbide intromissioni jazzistiche. Ad aprire il concerto è stato Vieri Cervelli Montel, musicista fiorentino capace di unire passato e contemporaneo per dare forma a nuovi tipi di suono, come dimostra il suo ultimo singolo Almeno tu nell’universo nella reinterpretazione dello storico brano di Mia Martini.