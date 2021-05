La strolga di Ferrara e la Medicina del segno, il nuovo libro di Daniela Fratti

Chi sono le strolghe? Perchè questa figura e il termine che la identifica continuano ad essere tanto radicate nel costume popolare e nella cultura orale del nostro territorio? Fra le tante figure di guaritrici che la tradizione e la ricerca antropologica e storica ci consegnano come appartenenti al passato, Daniela Fratti individua nella “strolga ferrarese” una donna dall’identità inconfondibile, di cui restano ancora oggi non solo tracce immateriali, ma numerose seguaci nelle nostre campagne.

Il libro, pubblicato dall’editore Scaranari, rappresenta l’esito della più recente ricerca di Daniela Fratti, medico e storica della Medicina, sulla vita quotidiana attraverso i secoli delle donne ferraresi di estrazione popolare.

