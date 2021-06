Laboratorio di Studi Urbani Unife: al via l’edizione 2021 di “Views 3.0 – Festa dell’Antropologia Visuale”

Si è svolta stamattina nella sala degli Arazzi in residenza municipale la conferenza stampa di presentazione di “Views 3.0 – Festa dell’Antropologia Visuale”, organizzato a Ferrara il 3 e 4 luglio 2021 dal Laboratorio di Studi Urbani di UniFe in collaborazione con Afu de li 4S, Laboratorio Aperto Ferrara – ex Teatro Verdi, Comitato “Alfeo Capra – il pittore delle nebbie” e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Giunge alla sua III edizione la festa dedicata all’antropologia visuale Views che ogni anno ha come teatro la città di Ferrara. Quest’anno Views vuole essere ancora più inclusiva e va nella direzione nobile della Terza Missione, nascendo dalla collaborazione tra l’Università di Ferrara, l’Amministrazione pubblica e il tessuto associazionistico e commerciale cittadino, con il Patrocinio del Comune di Ferrara. La festa vuole fare ritrovare insieme, in presenza, tutti/e coloro che studiano e fanno ricerca attraverso l’analisi e la produzione di immagini, proiezioni e fotografie.

Quest’anno i focus tematici saranno due: il primo relativo alla filiera ittica che caratterizza il territorio della provincia ferrarese a ridosso del fiume e del mare; il secondo legato alle “Frontiere del visibile”. Sono stati invitati antropologi e sociologi visuali, studiosi, fotografi, film maker che lavorano dentro e fuori il nostro Paese. Il programma, di conseguenza, è stato costruito sulle due giornate di sabato 3 e domenica 4 luglio 2021, ricche di mostre, proiezioni cinematografiche, seminari, tavole rotonde e workshop di fotografia. Tutte queste iniziative saranno pubbliche e aperte a tutta la cittadinanza in forma totalmente gratuita e si svolgeranno nelle sedi del Laboratorio Aperto Ferrara – Ex Teatro Verdi in via Castelnuovo 10 e dell’Auditorium Santa Lucia in via Ariosto 35.

La mostra fotografica “Strade nel mare” viene realizzata in partnership con il Laboratorio Aperto di Ferrara – Ex Teatro Verdi (network Laboratori Aperti della Regione Emilia-Romagna) nell’ambito del finanziamento Asse 6 – Città attrattive e partecipate del Por Fesr Emilia-Romagna 2014-2020 (Programma operativo regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale).

Il workshop di Fotografia Etnografica è organizzato in collaborazione con l’AFU de li 4S, la più antica associazione studentesca di Ferrara, con il contributo del Fondo Culturale UniFe 2020-21.

Da ricordare il contributo del comitato “Alfeo Capra – il Pittore delle Nebbie”, che nasce per la volontà degli eredi di riportare in auge le opere dell’artista. Alfeo Capra immortalava su tela scene quotidiane di Ferrara e del Delta del Po legandole alla memoria storica della pittura ferrarese del Novecento. Durante la tavola rotonda “Ferrara Visuale” saranno esposte delle raffigurazioni di alcune delle sue opere.

