Ladro inseguito dal rider abbandona la borsa, ricercato dai Carabinieri

Domenica 9 maggio, verso le ore 20, è giunta la richiesta di aiuto all’utenza di emergenza 112 dei Carabinieri, da parte di una donna che lamentava di essere stata poco prima vittima di un furto.

In particolare la donna ha riferito di trovarsi in via della Resistenza in sella alla propria bicicletta quando un uomo, in bici, le si è accostato e con movimento repentino le ha sottratto la borsetta che aveva riposto sul cestello anteriore del velocipede. La vittima ha descritto il ladro come un uomo che vestiva un giubbino blu, con i capelli lunghi, ricci e bianchi.

Al furto ha assistito anche un giovane rider che si è messo subito all’inseguimento del ladro. Dopo diverse centinaia di metri di inseguimento il malvivente si è sbarazzato della borsetta, che il rider si è fermato a recuperare, restituendolo alla malcapitata.

Il criminale, nella fuga era tuttavia riuscito ad impossessarsi di 40 euro in contanti contenuti nella borsetta, ma documenti e carte di credito sono fortunatamente salvi. Sul posto si sono recate le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Ferrara, che hanno avviato le indagini al fine di identificare il delinquente.