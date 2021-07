‘L’albero delle storie’ tornano le narrazioni per bambini venerdì 23 luglio alle 10 alla Biblioteca Casa Niccolini

Sarà Elisa Galeati con i suoi racconti al kamishibai ad animare il nuovo appuntamento, venerdì 23 luglio alle 10, con “L’albero delle storie”, la rassegna settimanale di letture per bambini, organizzata dalla biblioteca comunale di Casa Niccolini. In programma, all’ombra del grande ginkgo biloba di Palazzo Paradiso a Ferrara, nuove coinvolgenti narrazioni, tra divertimento e fantasia, per piccoli ascoltatori dai 4 anni ai 10 anni.

La rassegna proseguirà tutti i venerdì, sempre alle 10, fino al 27 agosto prossimo, nel giardino della biblioteca (ingresso da via Romiti 13), con tanti esperti narratori che intratterranno i piccoli partecipanti con storie divertenti, imprevedibili e avventurose. La partecipazione agli appuntamenti è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per iscriversi occorre inviare il modulo online che sarà presente, per ciascuna data, sul sito http://archibiblio.comune.fe.it, oppure telefonare al numero 0532 418231 o scrivere a [email protected]

Saranno osservate tutte le disposizioni per le manifestazioni pubbliche all’aperto rivolte ai minori. Si raccomanda ai partecipanti di portare le mascherine e di presentarsi circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento all’ingresso di Casa Niccolini in via Romiti 13 a Ferrara, dove saranno accolti da un operatore con l’elenco degli iscritti.