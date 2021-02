“L’amore ai tempi del colera”, lo spettacolo-concerto di Enrico Ruggeri dal Teatro Comunale questa sera alle 21,30 su Telestense

“L’amore ai tempi del colera”, lo spettacolo-concerto di Enrico Ruggeri dal Teatro Comunale di Ferrara si potrà rivedere questa sera, 16 febbraio, alle 21,30 su Telestense e da domani 17 febbraio (dalle ore 21) sul canale Youtube del Teatro (www.youtube.com/channel/UCnQLBkhw-ZX5e4A52b4WofA).

Dopo lo spettacolo serale per San Valentino, andato in onda su Radio Bruno, sarà una doppia occasione per vedere o rivedere lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara.

Un concerto acustico pensato appositamente per il Teatro Comunale di Ferrara, tra monologhi e brani suonati unplugged. Uno spettacolo che parla d’amore e non solo. Con Ruggeri sul palco anche Paolo Zanetti alla chitarra, Davide Brambilla al pianoforte e alla tromba, Fortu Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria.

Sarà l’occasione per riassaporare le meravigliose canzoni di uno dei più sensibili cantautori della scena musicale italiana, da L’amore ai tempi del colera a Il primo amore non si scorda mai, alla nuova L’America (dedicata a Chico Forti) a Quello che le donne non dicono, e molte altre.

(Ph. Marco Caselli Nirmal)