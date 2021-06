L’assessore Maggi in visita al “4 Torri Summer Camp”

Presentate tutte le iniziative estive della società granata per i giovani smaniosi di mettersi alle spalle il lungo stop all’attività sportiva dovuto alla pandemia

Tutti i ragazzi che partecipano alla seconda settimana del “4 Torri Summer Camp” hanno ricevuto la gradita visita dell’Assessore del Comune di Ferrara Andrea Maggi, per fare il punto sulla ripresa dell’attività sportiva in casa 4 Torri e per ufficializzare il calendario delle iniziative programmate dalla società granata. In tale contesto il presidente Luigi Moretti ha sottolineato l’importanza della ripartenza sportiva: «Dopo un anno particolare ci siamo presi l’azzardo di tentare una ripresa delle nostre attività. Abbiamo iniziato con molte iniziative tra cui il Summer Camp per i più piccoli. La 4 Torri è impegnata da sempre nel sociale e nel coinvolgimento delle famiglie, potendo contare sulla solida struttura del palazzetto e sugli spazi esterni». Il Summer Camp, come ha spiegato nei dettagli la responsabile Gaia Moretti, è giunto alla sua seconda edizione, dopo la prima del 2019: «Sono programmate quattro settimane dal 7 giugno al 2 luglio. Ogni mattina i bambini possono praticare uno sport diverso assistiti da un insegnante; al pomeriggio, invece, possono divertirsi con giochi di gruppo. Il giovedì è prevista la gita al mare al Lido degli Estensi. Siamo contenti perché si sono iscritti tanti bambini, e alcuni dei nostri giovani giocatori di pallacanestro sono coinvolti come istruttori. Nel giro di un mese arriviamo a circa duecento bambini, è una grande soddisfazione». Le attività programmate dalla 4 Torri, però, andranno a coinvolgere anche i ragazzi più grandi, come ha spiegato nei dettagli Andrea Fels, responsabile del settore giovanile granata e allenatore della prima squadra: «Abbiamo organizzato un camp di basket di altissima specializzazione, che prenderà via il 4 luglio, a cui potranno partecipare tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Durante la settimana arriveranno grandi ospiti, come i due coach di Serie A Pino Sacripanti e Andrea Diana(che sarà responsabile tecnico del camp) e i due assistenti allenatori della massima serie Alberto Morea e Alberto Seravalli. Di solito il camp estivo si teneva in montagna, ma quest’anno non era possibile organizzarlo fuori dal nostro Pala 4T. Per valorizzare l’attività all’aperto e gli spazi esterni, abbiamo poi pensato a un’altra iniziativa, il torneo “Ferrara Summer League” presso il playground del Barco, che abbiamo completamente messo a nuovo con l’aiuto del Comune. Dal 25 al 27 giugno giocheranno i ragazzi Under 16, dal 2 al 4 luglio gli Under 18, mentre nel periodo tra l’1 e il 10 luglio le squadre Senior. Nel frattempo, al campo polivalente del Grattacielo, circa quattrocento ragazzi, suddivisi in tre categorie, giocheranno il torneo “Oh my GAD” il prossimo week-end del 19 e 20 giugno. È un fatto atipico: non è la fine della stagione, ma è l’inizio di quella nuova, perché stiamo già lavorando per l’anno prossimo». L’Assessore Maggi si è detto molto soddisfatto delle iniziative intraprese dalla 4 Torri: «Una delle conseguenze più dure di questa pandemia è stata l’aver messo in ginocchio molte società. Il fatto che molte attività sportive dedicate a bambini e ragazzi siano state interrotte fa molto male allo sport e a chi lo amministra. Queste iniziative che consentono loro di praticare attività fisica e di divertirsi in strutture serie e in un ambiente sano meritano il nostro plauso».