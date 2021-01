L’Associazione Nazionale Alpini di Cento organizza corsi online per formare volontari

Il programma delle serate formative on line dal titolo “Introduzione al volontariato” prevede un percorso di formazione on-line preparato per chi vuole conoscere il mondo della Protezione Civile nel gruppo di Cento dell’ Associazione Nazionale Alpini. Il sodalizio è storicamente attivo nei Comuni di Cento, Pieve di Cento e Castello d’Argile da oltre vent’anni e presta il suo prezioso contributo in occasioni di calamità sia locali che nazionali ed internazionali.

La pandemia ha costretto però Ana a non accettare nuovi volontari per quasi un anno, perché era troppo rischioso per il rischio contagio. Per il 2021, invece, si è deciso di realizzare questi corsi on line. Si parte martedì 19 Gennaio con un ciclo di cinque serate su piattaforma web che abbracceranno molti scenari di rischio tipici del nostro territorio, in preparazione ai corsi di formazione regionali che includeranno, non appena possibile, anche la formazione sul campo.

Sono già numerosi gli aspiranti volontari iscritti sulle pagine social del gruppo. Gli interessati al percorso possono scrivere una email a [email protected] oppure mandare un messaggio sulla pagina Facebook @anacento. Ecco tutti gli appuntamenti in programma :

1. Martedì 19 Gennaio ore 20,45

– Storia della Protezione Civile e relazione con l’ANA

– Cos’è la Protezione Civile

– Storia del Gruppo Alpini di Cento e del Nucleo di Protezione Civile

– Il Terremoto ( Rischio Sismico )

Dinelli Giovanni – Team Formazione del Gruppo di Cento

Veronesi Matteo – Responsabile Funzione Volontariato del C.O.C. Di Cento

2. Martedì 26 Gennaio ore 20,45

– Il Volontario di Protezione Civile (funzioni e ruoli)

– Organizzazione del Sistema Protezione Civile (coc, cor, tipi di emergenze, cenni di legislatura, Sezione, Anarer)

– Operare in sicurezza (D.P.I. e cenni di legge 81)

Cesarano Roberto – Responsabile Formazione Regionale A.NA.

3. Martedì 2 Febbraio ore 20,45

– Rischio Idrogeologico (previsione – prevenzione – emergenza)

– Rischio Idraulico (allagamenti – attrezzature operative)

– Fiume Reno (sorveglianza – fontanazzi – coronelle)

Bonsi Sergio – Formatore Centri Assistenziali Pronto Impiego

4. Martedì 9 Febbraio ore 20,45

– Logistica (campi di accoglienza – tende – trasporti)

– Assistenza alla popolazione

Gottarelli Diego – Responsabile logistico regionale A.N.A.

5. Martedì 16 Febbraio ore 20,45

– Telecomunicazioni (TLC)

– Antincendio Boschivo (A.I.B)

– Cenni di psicologia dell’emergenza

– Mazzoni Alessandro – Responsabile Telecomunicazioni gruppo di cento

– Lo Verso Renato – Responsabile squadra Anti Incendi Boschivi di Cento

– Dinelli Giovanni – Team Formazione del Gruppo di Cento

Per eventuali informazioni scrivere ad Ana al seguente indirizzo e-mail: [email protected]