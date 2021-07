Laura Ramaciotti: prima Rettrice dell’Università di Ferrara

Laura Ramaciotti, professoressa di Economia Applicata, guiderà l’Università di Ferrara per il sessennio 2021/2027. Al termine del primo turno di votazione, sono state espresse 480,43 preferenze in favore di Ramaciotti e 301,22 per il Professor Paolo Pinton, su un totale di 1263 schede scrutinate.

La dichiarazione della neo eletta

Ringrazio l’intera comunità di Unife, studentesse e studenti, docenti, il personale tecnico amministrativo, per il confronto franco e costruttivo, che ho avuto in questi mesi.

Ringrazio anche il collega Paolo Pinton, con cui ho condiviso questo percorso; anche con il suo contributo potremo valorizzare la nostra Università.

Sono convinta che tutti insieme, investendo sul capitale umano, saremo in grado di raccogliere le sfide del prossimo futuro.

Sono sempre stata al servizio dell’Ateneo, dedicando impegno alla nostra istituzione e ai rapporti con il territorio.