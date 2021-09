“Lavori agricoli e vita rurale tra ‘800 e ‘900”: mostra fotografica dal 3 al 31 ottobre al MAF di San Bartolomeo in Bosco

Una rassegna di fotografie dedicata a “Lavori agricoli e vita rurale a Denore a cavallo fra Ottocento e Novecento” quella proposta al Centro di documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese-MAF di San Bartolomeo in Bosco da domenica 3 a domenica 31 ottobre. L’esposizione è dedicata a una serie di immagini storiche che ritraggono momenti significativi dei lavori agricoli nelle campagne di Denore di Ferrara, dall’aratura ancora con i buoi e con le prime macchine a cilindro, fino allo sviluppo definitivo della meccanizzazione con le trattrici e i cingolati degli anni ’50 e ’60 del Novecento. Non mancano pure interessanti fotografie legate alla trebbiatura, alla raccolta della frutta e alla vendemmia.

Si tratta di una documentazione che tende a sottolineare lo sviluppo tecnologico dei lavori in agricoltura, ma soprattutto a testimoniare aspetti salienti di vita della comunità rurale di Denore e dei paesi limitrofi. Nella prima metà del secolo scorso era un piacere “mettersi in posa” per una foto-ricordo, magari anche col padrone o con la padrona dell’azienda dove si era al lavoro stagionalmente.

La serie di immagini esposte proviene dall’archivio giornalistico di Athos Tromboni che nel 1979 fece raccolta di vecchie fotografie in bianco e nero presso le famiglie del paese per una mostra che venne allestita nella sala parrocchiale di Denore. Quelle vecchie immagini furono rifotografate e sono oggi riprodotte con moderna stampa digitale intervenendo pochissimo sull’immagine stessa, quindi non sottoponendola a restauro integrale, al fine di conservare la poesia narrativa legata all’epoca ma anche all’età della fotografia.

L’allestimento al MAF, fatto in collaborazione con la Pro loco Alto Po di Volano, è stato curato da Paola Chiorboli.

L’iniziativa, come sempre a titolo gratuito, è promossa dal Comune di Ferrara, dal MAF e dall’Associazione omonima. Per l’ingresso al museo è obbligatoria la presentazione del Green Pass.

La mostra visitabile negli orari di apertura del museo: da martedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 15,30 alle 18,30.

Per info: MAF – Centro di documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, via Imperiale 263, San Bartolomeo in Bosco, Ferrara, tel. 0532.725294, email [email protected]