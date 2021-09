Lavoro: un centinaio di nuove assunzioni alla LTE Toyota di San Giovanni di Ostellato

LTE SpA è un’azienda nata nel 1976 come costruttore di gruppi di sollevamento speciali per carrelli elevatori. Nel 2005 l’azienda viene acquisita da Toyota, entrando a far parte del primo costruttore mondiale di carrelli elevatori.

L’azienda, con stabilimento a San Giovanni di Ostellato nell’area SIPRO, sta attraversando un periodo di forte crescita ed ha inserito in organico un centinaio di nuove risorse. Per presentare il piano investimenti e assunzioni, l’impresa ha tenuto una conferenza stampa in Castello, nella sede della Provincia di Ferrara.

Con l’amministratore delegato Michele Di Iorio, erano presenti anche Cristina Schianchi, Alex Tagliatti e Rudy Zaramella di LTE. La nuova offerta di lavoro è stata accolta con grande entusiasmo dalla sindaca di Ostellato Elena Rossi e del presidente della Provincia di Ferrara Nicola Minarelli.