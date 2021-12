Sabato 11 e domenica 12 Dicembre, dalle 15,30 alle 18,30 le Corti di Medoro, diventano il villaggio di Babbo Natale. Le corti di Medoro si trovano a Ferrara in via Beethoven, dove una volta sorgeva il palazzo degli specchi. I bambini potranno incontrare Babbo Natale in carne ed ossa, che arriverà a bordo della sua slitta di 10 metri con le sue renne, fare con lui una foto ricordo e consegnargli la letterina che potranno preparare per lui.

Dalle 15,30 alle 18,30 ci saranno attività di laboratori creativi, in cui i bambini potranno scrivere la letterina, personalizzarla con varie decorazioni e creare un gadget natalizio che porteranno a casa. Due simpatici elfi distribuiranno gratuitamente pop corn e zucchero filato per tutti. Ma non è finita qui, perché ad intrattenere grandi e piccini ci sarà il Mago Bondes che farà rimanere tutti a bocca aperta con i suoi spettacoli di magia che insegneranno ai bambini come diventare dei piccoli maghi, mentre all’interno del cortile scenderà una candida neve a rendere il villaggio ancora più magico e natalizio.

Il villaggio sarà inaugurato sabato 11 Dicembre alle ore 15.30 dall’assessore alle Attività Produttive del Comune di Ferrara, Angela Travagli, che parteciperà a sostegno di questa iniziativa dedicata ai più piccoli e fortemente voluta dagli esercizi commerciali del centro per promuovere il contesto dell’ex palazzo degli specchi, interamente riqualificato e riammodernato.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara, ed è stato voluto e sostenuto da diverse realtà commerciali e aziendali che si trovano nelle Corti, grazie al contributo delle quali si è resa possibile la sua realizzazione: Investire SGR, Acer (Azienda Casa Emilia Romagna), Fashion Ottica, Corpo Vigili Giurati, FMedical, Sweet Time Estetica, Bar caffetteria Le Corti di Medoro. Tutti uniti dalla volontà di far divertire i più piccoli, coinvolgendo le famiglie ma dedicando anche un’attenzione particolare alla salute, grazie ad uno screening visivo pediatrico gratuito offerto da Fashion Ottica, in collaborazione con FMedical prenotabile telefonando al numero 0532/458221.