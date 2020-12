Antropizzazione, disboscamento e altre modifiche operate dall’uomo sull’ambiente per ottenere superfici coltivabili; qualità del cibo come fonte di salute. Sono tra gli argomenti che Fabio Fioravanti, docente del Master in Agricoltura biologica dell’Università di Bologna e di Parma, autore di numerose pubblicazioni sull’agricoltura biodinamica, approfondirà nell’incontro on-line di domani, martedì 29 dicembre alle ore 18, organizzato da Teatro Nucleo e trasmesso dalla sua pagina Facebook.

Insieme a Fabio Fioravanti parteciperà al dialogo Natasha Czertok, regista di Chenditrì, ovvero l’albero delle caramelle, lo spettacolo di teatro per ragazzi nella stagione Le Magnifiche Utopie di Teatro Nucleo, che è stato condiviso on-line dalla pagina di Cultura Emilia Romagna e trasmesso su LepidaTV lo scorso 19 dicembre.

A seguito della messa in onda dello spettacolo, Teatro Nucleo ha raccolto all’indirizzo [email protected] le domande, i commenti, gli input e le curiosità emerse dalla visione di Chendtrì e le ha condivise con Fabio Fioravanti che, nell’incontro del 29 dicembre, risponderà alle suggestioni ricevute sullo sfruttamento delle risorse agricole, sull’alimentazione, sull’ecologia, e sui diversi temi affrontati nello spettacolo per il quale Teatro Nucleo è stato insignito del Premio Paola Scialis nel 2019.

Le Magnifiche Utopie – in dialogo è una traccia per mantenere un contatto, per continuare a produrre pensiero assieme. Un modo per proseguire l’interazione, la relazione e la riflessione che Teatro Nucleo intesse da quarant’anni con i diversi pubblici a cui si rivolge. In questo intervento, pensato principalmente per i più giovani, Teatro Nucleo ha contattato le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado per proporre loro la possibilità di una riflessione condivisa sullo sfruttamento delle risorse agricole, che riguarda il futuro del nostro pianeta e che è più vicino di quanto di possa pensare.

Non accade soltanto che le multinazionali del settore agricolo ed energetico sottraggano terreno alle comunità locali in Africa, Asia e America Latina: anche nella Pianura padana ogni giorno viene perduto terreno agricolo equivalente a sette volte Piazza Duomo a Milano, sia a causa della cementificazione che per la produzione di bio-carburanti, ultima speculazione del mercato energetico e dei trasporti. Per parlare di questi temi, Teatro Nucleo si avvarrà della preparazione e della disponibilità di Fabio Fioravanti, che dal 2004 si occupa di divulgazione e didattica in merito all’agricoltura biodinamica, svolgendo attività di formazione presso Istituti, Enti e Associazioni.

Scrive per il mensile Biolcalenda (edito dall’Associazione “La Biolca” di Padova), ed è autore di un libro sulle erbe spontanee negli ambienti agricoli e di una guida fotografica per il riconoscimento delle piante spontanee. Si occupa dell’allestimento dei preparati biodinamici presso la Fondazione LE MADRI di Rolo (RE), fornendo anche assistenza alle aziende agricole. È attualmente Segretario dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica Sezione Emilia Romagna, occupandosi della programmazione culturale e della formazione.