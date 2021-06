“Le nostre prigioni”: presentazione del libro di Giovanni Taurasi al chiostro di Santo Spirito

Oggi, 24 giugno alle 17,30 a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea, verrà presentato a Ferrara presso il chiostro di Santo Spirito, vicolo S. Spirito,11, il libro dello storico Giovanni Taurasi “Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste”. Introduce l’iniziativa Anna Quarzi e gli storici Andrea Baravelli e Micaela Gavioli discuteranno con l’autore del volume. Il gruppo musicale Tupamaros accompagnerà l’evento.

Nel libro si raccontano le storie di un centinaio di antifascisti imprigionati nel Ventennio, dissidenti celebri e meno noti e di diverso orientamento politico e provenienza geografica. Riemergono storie ignote che intrecciano aspetti politici esentimentali, come il lungo fidanzamento ‘separato’ dal carcere tra Sandro Pertini e Matilde Ferrari; il triangolo sentimentale che intrecciò le vite di Tina Pizzardo, Altiero Spinelli e Cesare Pavese, follemente innamorato e non corrisposto pienamente dalla Pizzardo; la tragica storia di Anita Pusterla e Natale Premoli, perseguitati prima da Mussolini e poi da Stalin; la tormentata vicenda di Iside Viana, morta in carcere sola e emarginata dalle altre detenute perché aveva chiesto,inutilmente, la grazia al Duce; la tragica storia dei due fratelli Mellone,Francesco e Federico, morti entrambi in carcere di stenti.

Sono solo alcune delle cento storie rievocate nel libro, che costituiscono un panorama significativo dei dissidenti incarcerati dal fascismo. Il volume contiene inoltre le biografie integrali dei detenuti e la riproduzione delle foto segnaletiche. Pubblicato in aprile 2021 dall’editore Mimesis con l’ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), dal libro è stato tratto anche un podcast intitolato “Le nostre prigioni” che si può ascoltare sulle principali piattaforme (Spreaker, Spotify ed Apple).