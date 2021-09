Le nuove uniformi degli agenti della Polizia Locale Terre Estensi

Pratici pantaloni di taglio sportivo con ampie tasche, polo a maniche corte (e lunghe d’inverno) con bene in evidenza grado e matricola e con le scritte ‘Polizia locale’ sia davanti sia dietro e ampia giacca ‘sahariana’, il tutto nella tonalità blu scuro.

Completano l’insieme un cappello army floscio, cintura con appesa l’attrezzatura di servizio, calzature operative per una migliore aderenza al suolo. La nuova uniforme ora in dotazione agli agenti della Polizia Locale Terre Estensi è stata illustrata in mattinata nella residenza comunale di Ferrara dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi e dal comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi, accompagnati per l’occasione da quattro agenti con il compito di ‘testimonial’.

“La nuova dotazione, ora in linea con quella regionale e che diventerà effettiva a partire da lunedì, – ha affermato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi – era un’esigenza molto sentita dagli agenti del nostro Comando che da tempo sollecitavano un abbigliamento più consono per affrontare al meglio le diverse situazioni operative della loro giornata, in servizio sul territorio. In tutto – ha aggiunto il vicesindaco – la fornitura ha richiesto un impegno finanziario di 121 mila euro (378 euro a corredo). Restano comunque in vigore le attuali uniformi, che saranno ancora utilizzate dagli agenti ma solo per compiti ufficiali o di rappresentanza”.

“Il nostro intento nell’organizzare la presentazione di oggi delle nuove uniformi – ha aggiunto il comandante Claudio Rimondi – era quello di evitare problemi dovuti al cambiamento di immagine, informando per tempo la popolazione per dare a tutti la possibilità di riconoscere immediatamente già da lunedì gli agenti come appartenenti al Corpo della nostra città e non a un nuovo organo di Polizia. La riconoscibilità dei nostri agenti – ha poi puntualizzato il Comandante – è una questione importante, soprattutto perché abbiamo a cuore le fasce più deboli, soprattutto agli anziani, spesso vittime di truffe o raggiri. Approfitto per dare al proposito un piccolo consiglio: in caso di dubbio in merito alla divisa di agenti, occorre verificare il tipo di automezzo in dotazione agli stessi. Se è infatti facile imitare un’uniforme è molto più difficile simulare un veicolo di servizio, con lampeggianti e quant’altro”.