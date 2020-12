Le pagelle di Beppe

Sufficienza piena solo per Thiam, inutili anche le sostituzioni

THIAM 6,5. Subisce due reti, la prima da distanza ravvicinata, la seconda con una conclusione imparabile. In precedenza esibisce più di un intervento importante.

TOMOVIC 5,5. Passo indietro rispetto le ultime occasioni complessivamente di tutto il reparto, e lui contribuisce con una prova non in linea con le precedenti.

SALAMON 5,5. Non si ripete sui livelli delle ultime prestazioni, che gli avevano consentito di scalzare Vicari dal centro della difesa. Coinvolto in negativo nell’azione che sblocca la partita.

SERNICOLA 5,5. Anche per lui un passo indietro. Gargiulo segna un gran gol, ma lui risulta in ritardo nella chiusura.

D’ALESSANDRO 5. Soffre decisamente un’arrembante Donnarumma, che buca la retroguardia biancazzurra troppe volte dalla sua parte.

ESPOSITO SAL. 5. Centrocampo in costante difficoltà contro i pari ruolo avversari che esercitano una costante supremazia territoriale.

VALOTI 5. Anche lui in difficoltà contro il dinamismo dei veneti. Rischia il rosso, con un intervento scomposto dopo aver già subito il cartellino giallo, che gli farà comunque saltare il Chievo.

SALA 5,5. Poca spinta, e troppe volte in difficoltà anche in copertura.

CASTRO 5. A questi ritmi, non riesce ad imporre la sua tecnica, e questo deve essere considerato un limite. Mai pericoloso.

DI FRANCESCO 5. Parte bene, risultando l’unico ad impensierire il portiere avversario nei primi minuti, poi sparisce progressivamente dalla partita.

PALOSCHI 5. In avanti non arrivano palloni, e lui risulta assolutamente inoffensivo per la difesa avversaria.

STREFEZZA 5,5. Qualche iniziativa, ma senza mai rendersi pericoloso.

FLOCCARI 5. Discorso analogo a quello fatto per Paloschi: nessun pallone giocabile nelle vicinanze dell’area avversaria

MISSIROLI 5. Il suo ingresso non alleggerisce la supremazia a centrocampo degli avversari.