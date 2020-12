Le pagelle di Beppe

THIAM 5. Colpevole in occasione della rete che mette tremendamente in salita la partita. Sbaglia completamente la lettura della traiettoria che finisce in rete, neanche tanto angolata.

SERNICOLA 6. Anche sul centrodestra del reparto difensivo se la cava senza errori.

VICARI 6. Partita attenta, unica disattenzione la giocata concessa a Bajic che libera Sabiri per il raddoppio, ma con tutta la difesa sbilanciata in avanti.

RANIERI 6,5. Vicino alla rete in un paio di occasioni, dove soprattutto nella seconda il portiere compie un autentico miracolo.

STREFEZZA 5. Non si ripete sui livelli della partita scorsa. Dalla sua parte la Spal non produce nulla in fase offensiva.

MISSIROLI 5,5. Passo cadenzato, in un reparto dove gli avversari vanno a ritmi altissimi.

ESPOSITO SAL 5,5. Più quantità che qualità. Regia poco illuminata rispetto ad altre occasioni.

SALA 5,5. Uno spunto sulla fascia nel primo tempo, e nulla più…

DI FRANCESCO 5. Meglio nella ripresa rispetto ad un primo tempo decisamente sottotono, ma non abbastanza per riuscire ad impensierire la difesa avversaria.

VALOTI 5. Prestazione abulica. Si nota solamente per la troppa irruenza in copertura. Il mister lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.

FLOCCARI 5. L’impegno non manca, quello che invece non è pervenuto, è la pericolosità offensiva.

CASTRO 5. Subentra dopo l’intervallo, e spreca un paio di occasioni decisamente propizie.

PALOSCHI 5,5. Avvicenda Floccari, e si nota solo per un gol in netto fuorigioco, e pochissimo altro.

BRIGNOLA 5,5. Prova a vivacizzare la manovra offensiva nell’ultimo quarto d’ora, senza grandi risultati.