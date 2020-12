Le pagelle di Beppe

Ancora una giornata storta, alla fine solo Valoti merita una citazione. Uscito Tomovic, sottoposto a tac che ha dato esito negativo, la difesa ha perso sicurezza e Thiam l’ha combinata grossa

THIAM 5. Lascia la porta sguarnita sbagliando clamorosamente il tempo di uscita e regala la vittoria al Brescia .

TOMOVIC 6,5. Il migliore del reparto difensivo fino a quando non deve gettare la spugna per infortunio. Nulla di grave, dopo lo scontro con Torregrossa, in ospedale per una TAC che ha dato esito negativo

SALAMON 5,5. Superato da Jagiello in occasione del primo pareggio. Spesso in ritardo nelle chiusure.

VICARI 5,5. Soprattutto nella ripresa diverse volte in difficoltà contro le avanzate avversarie.

RANIERI 5,5. Anche per lui, un vistoso calo nella ripresa.

DICKMANN 6. Il voto è la media fra un ottimo primo è una ripresa decisamente sottotono.

MURGIA 5,5. Ordinato nel primo tempo, sparisce progressivamente nel corso della partita fino alla sostituzione.

ESPOSITO SAL. 6 Suo il fallo di mano del rigore, per il resto non disputa una brutta partita, nonostante diversi errori di misura nei fraseggi a centrocampo.

SALA 5. Decisamente impreciso nei traversoni. In affanno anche in copertura.

CASTRO 5,5. Diverse iniziative, ma anche una troppe palle perse.

VALOTI 7. Due reti, entrambe di pregevolissima fattura. Lui, riscatta l’opaca prestazione di Ascoli.

PALOSCHI 5. Altra prestazione in cui non inicide in nulla. Sempre sovrastato dalla difesa avversaria.

FLOCCARI 6. Generoso, non lesina energie, rientrando diverse volte anche in aiuto alla difesa.

DI FRANCESO 5. Il suo ingresso si nota solamente per una conclusione da fuori e nulla altro.