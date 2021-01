Le pagelle di Beppe

Valoti top, bene anche Missiroli, Seck e Strefezza

BERISHA 6. Incolpevole in occasione del gol al passivo, per il resto non viena mai severamente impegnato.

TOMOVIC 6. Una sola sbavatura quando consente a Mota Carvalho di crossare per la rete del vantaggio brianzolo, per il resto partita sicura.

VICARI 6. Non e’ correttamente posizinato sulla rete di Gytkjaer. Successivamente tempista in ogni intervento, bravo anche come regista difensivo in avvio dell’azione.

RANIERI 6,5. Partita senza errori. Si conferma su ottimi livelli di rendimento, dalla sua parte la Spal non corre mai rischi.

STREFEZZA 6,5. Molto intraprendente sulla fascia destra, utile anche in ripiegamento.

VALOTI 7,5. Un gol capolavoro ed altre ottime giocate. Bravo anche in copertura.

MISSIROLI 6,5. Riproposto in posizione centrale disputa una buona partita. Sempre ottimamente posizionato, e continuino per tutti i novanta minuti.

MORA 5,5. Sempre nel vivo della battaglia a centrocampo, a volte conquista a palloni altre li perde. Saprà rendersi utile in questo importante girone di ritorno.

SALA 6,5. Pregevole il calibrato cross per la stoccata vincente di Valoti. Continuo in entrambe le fasi sulla corsia mancina.

SECK 7. Buona prestazione. Si conferma più incline alla giocata personale che al fraseggio, vicino alla rete nel finale con un bel sinistro respinto dal portiere avversario.

PALOSCHI 5,5. Paradossalmente si è notato più nella sua area, con un paio di belle chiusure che in quella avversaria. Non lesina energie, ma non arriva mai alla conclusione pericolosamente.

ESPOSITO 6. Si nota più in ripegamento, che in fase di costruzione, ma non fa mancare il proprio contributo.