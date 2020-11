Le pagelle di Beppe

Primo gol di Sebastiano Esposito, ottimo debutto di Okoli, gol e puntuale regia difensiva Salamon

THIAM 5,5. Non deve compiere nessuna parata, ma nei rilanci con i piedi genera troppi brividi.

OKOLI 6,5. Una sola piccola sbavatura, in un esordio complessivamente molto positivo.

SALAMON 7. Guida il reparto difensivo con autorevolezza, siglando anche la rete che sblocca la partita, con un perentorio stacco aereo. Ottima prestazione.

TOMOVIC 6,5. Completa positivamente un reparto difensivo, che non ha concesso davvero nulla agli attaccanti avversari.

DICKMANN 6. Inesauribile sulla corsia destra, anche se in questa occasione pecca in precisione al momento della rifinitura.

MISSIROLI 6,5. Giocate semplici, ma sempre prive di errori. Bravo anche in copertura dove si fa trovare sempre ottimamente posizionato.

ESPOSITO SAL. 6,5. Avvio con troppi errori anche in giocate apparentemente facili, poi nel corso della partita cresce fornendo anche il perfetto traversone per il primo gol. Sfortunato sulla traversa colpita da calcio da fermo.

D’ALESSANDRO 6. Ingaggia un duello spigoloso con l’avversario diretto. In copertura non concede nulla, impreciso invece in fase offensiva.

VALOTI 6,5. Dopo novanta minuti complessivamente senza acuti, sale decisamente in cattedra nel recupero, con un azione personale e assist per il raddoppio decisamente da applausi.

DI FRANCESCO 6. Ad intermittenza. Si vede che quando ha il pallone fra i piedi può fare male, ma troppe volte, si estranea dal vivo della manovra.

PALOSCHI 5,5. Rientro da titolare al di sotto delle aspettative. Non arriva mai alla conclusione e fatica anche a tener palla. Deve trovare continuità, oltre alla miglior condizione.

SALA 6. Buon ingresso nella ripresa. Attento a non concedere spazi sulla sua fascia.

ESPOSITO SEB. 7. Si fa trovare pronto quando il mister lo getta nella mischia. Una rete, e altra sfiorata, oltre ad altre buone giocate, nello scampolo finale di partita.