“Le stelle di Lampedusa”: incontro per raccontare le esperienze di chi ha portato soccorso ai migranti

Andrea Firrincieli – dell’Associazione Tutori nel Tempo – introdurrà questa sera alle 21.00 un dibattito, che concluderà la rassegna “Prima leggo, poi parlo”.

Un comunicato riporta che “l’on. Pietro Bartolo, europarlamentare e medico di Lampedusa, parlerà con il collega Gustavo Zanoli (Associazione Intercultura onlus) del suo libro ‘Le stelle di Lampedusa’, che raccoglie le esperienze di lavoro e di vita terribili ed assieme struggenti che ha vissuto in prima persona portando soccorso per anni ai migranti che sbarcavano sull’isola, avamposto italiano nel Mediterraneo.

Fare il medico a Lampedusa non è un mestiere come gli altri. L’isola, un puntino di terra nel mezzo del Mediterraneo accerchiata da Africa e Europa, rappresenta uno dei punti di ingresso principali per le persone che vogliono raggiungere il vecchio continente, spesso dopo un viaggio pieno di insidie che li lascia stremati e senza forze.

Il dottor Pietro Bartolo lavora nell’isola, nella quale è nato, dal 1991. Con la sua équipe si occupa di curare chi vive sull’isola, i turisti, ma soprattutto tutti quelli che sbarcano sull’isola, e che portano con sé poco altro oltre alle storie delle loro vite”.

Il dibattito è vibisile in diretta e on demand anche sul sito di Telestense, cliccando qui sotto.