“Legame sempre più forte con il territorio di Bondeno”: Cna inaugura la nuova sede in viale della Repubblica

Si è trasformata in una vera e propria festa cittadina la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Cna Bondeno in Viale della Repubblica 4b. Un’occasione per incontrarsi in piazza, fare il punto della situazione e guardare al futuro con rinnovata fiducia dopo i lunghi mesi della pandemia.

“Siamo convinti che lo sviluppo del territorio è fatto dalle comunità – ha detto il presidente provinciale di Cna Ferrara Davide Bellotti – e per questo abbiamo scelto di potenziare gli strumenti territoriali dell’associazione. La nuova sede di Bondeno è uno di questi strumenti. Fare nuove sedi significa creare nuove relazioni sul territorio, valorizzare il nostro personale, creare valore e in questo modo contribuire allo sviluppo di Ferrara”.

“Una giornata di festa – ha detto il sindaco Simone Saletti – per il territorio di Bondeno, per le imprese e per le oltre seicento famiglie che si affidano alla professionalità di questa associazione. Cna ha saputo essere al fianco delle imprese anche nei momenti più difficili, dal terremoto alla pandemia. Credo che il territorio, per le sfide che ci attendono, troverà in questa sede e nelle persone che ci operano un partner affidabile e sicuro”.

Al taglio del nastro, preceduto dall’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della Filarmonica di Scortichino, erano presenti, accanto ai vertici di Cna, i sindaci e le autorità del territorio. Oltre al sindaco Simone Saletti di Bondeno, Daniele Garutti di Poggio Renatico, Davide Bergamini di Vigarano Mainarda. Era presente anche il consigliere regionale Fabio Bergamini. La cerimonia è stata coordinata dal responsabile di Bondeno e dell’alto ferrarese Filippo Botti.

“Da sempre siamo profondamente legati a questo territorio con le nostre imprese e i nostri operatori – ha detto il direttore provinciale di Cna Diego Benatti – I seicento imprenditori bondenesi del territorio iscritti a Cna, con le loro 350 imprese e le loro famiglie, danno a questo territorio 50 milioni di euro di valore aggiunto. Ecco perché ci sentiamo parte integrante del tessuto sociale di Bondeno”.

“Persone del territorio che contribuiscono al benessere del territorio stesso – ha aggiunto Marco Pedini, Presidente di Cna Alto Ferrarese – E’ questa la chiave di lettura di questa giornata. I servizi, i vantaggi, i risultati: tutto rimane sul territorio grazie alle scelte di Cna”.

“Sono molto soddisfatto nel vedere che tanti cittadini e imprenditori hanno partecipato a questa inaugurazione – ha concluso Nicola d’Andrea, portavoce Cna di Bondeno – E’ la dimostrazione che inaugurando la nuova sede, Cna ha colto nel segno”

Nel corso della cerimonia sono stati premiati oltre 40 imprenditori di Bondeno, Vigarano e Poggio Renatico, che da oltre vent’anni sono soci di Cna. Un’occasione in più per sottolineare il legame stretto e profondo che lega la Confederazione ai propri soci. Poi, spazio alla musica della Filarmonica di Scortichino, alle specialità gastronomiche fornite dalle aziende CNA del settore alimentare, alla mostra di auto storiche gentilmente organizzata dal Club Vecchie Ruote di Bondeno.

La nuova sede di Cna Bondeno in viale della Repubblica 4b è già operativa. Per contattarla: tel 0532 894770 – Mail: [email protected]