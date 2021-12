Lella Costa al ‘De Micheli’ di Copparo

Sabato 11 dicembre (ore 21) Lella Costa inaugura la stagione del Teatro De Micheli di Copparo con ‘lntelletto d’amore – Dante e le donne’, per la regia di Gabriele Vacis.

Nella Divina Commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che ci sono, sono determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel paradiso è una donna: Beatrice.

Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza. Uno scandalo per il medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo.

Infoline: 0532 864580

[email protected]