L’Emilia-Romagna potrebbe tornare ‘zona gialla’ la prossima settimana – VIDEO

Fra una settimana l’Emilia-Romagna potrebbe tornare zona gialla. E’ l’annuncio dell’assessore regionale Raffaele Dononi. Intanto in Emilia-Romagna sono stati già individuati i luoghi di stoccaggio e somministrazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech. Prime dosi in arrivo nei prossimi mesi, destinate in via prioritaria al personale sanitario e ai presìdi residenziali per anziani. Luoghi che, per ragioni di sicurezza, non verranno resi noti.

L’andamento dei contagi, sul territorio regionale, analizzato dall’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, in diretta facebook dall’Ospedale S.anna di Ferrara a Cona con Massimo Gallerani, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna di Ferrara