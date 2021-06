L’estate protagonista sulla Darsena con “Un Fiume di Musica”

La musica torna a risuonare nelle sere d’estate in riva alla darsena di Ferrara. Dal 21 giugno al 9 settembre, la banchina sul Volano, di fronte a Palazzo Savonuzzi farà da teatro alla sesta edizione di ‘Un Fiume di Musica’ rassegna di concerti dal vivo organizzata dall’Associazione Musicisti di Ferrara – Scuola di Musica Moderna, con il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Il programma della manifestazione è stato presentato nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, dal presidente dell’associazione Musicisti di Ferrara aps e del Consorzio Wunderkammer Roberto Formignani e dalla vicepresidente dell’Associazione Musicisti di Ferrara aps – Scuola di Musica Moderna Ambra Bianchi.

Ad aprire la rassegna, come spiegato da Roberto Formignani, il 21 giugno sarà un evento organizzato in occasione della ‘Festa della musica’ in partnership con il Ministero della Cultura e con lo stesso Formignani portavoce della Regione Emilia Romagna con il suo brano ‘Ci sono volte’.