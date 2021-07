‘Letture a bassa voce’ per bambini il 29 luglio alle 17,30 nel parco della biblioteca Bassani di Barco

Un pomeriggio dedicato alle ‘letture a bassa voce’ per accrescere nei più piccoli la passione per i libri. L’appuntamento è per giovedì 29 luglio alle 17,30 con l’ultimo degli incontri della rassegna estiva di narrazioni pomeridiane, per bambini dai 3 agli 8 anni, ‘Un parco di storie’, organizzata dalla biblioteca comunale Bassani di via G. Grosoli 42 a Barco (Ferrara) nel parco accanto alla biblioteca.

L’iniziativa, dal titolo ‘Le isole dei lettori custodi’, si basa su un’idea della libreria ‘Radice Labirinto’ di Carpi e prevede letture a bassa voce guidate tra genitore e figlio. “Vi accompagneremo – spiegano gli organizzatori – nel tempo quieto delle storie, nel silenzio tra le parole, nella bellezza delle immagini”

Il pomeriggio è a partecipazione gratuita, con posti limitati. E’ richiesta l’iscrizione da effettuare contattando i numeri di telefono 0532 797418 o 0532 797477 o scrivendo a [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Si ricorda di portare un telo da stendere per sedersi sull’erba