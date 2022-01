Liceo Roiti Ferrara, a scuola il 13 gennaio per guasto all’impianto riscaldamento

A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento riscontrato nella sede del liceo Roiti in Viale Leopardi, abbiamo disposto la sospensione delle attività didattiche nelle giornate di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 gennaio.

La decisione, in accordo con il dirigente scolastico Roberto Giovannetti, è stata presa perché alla ripresa delle lezioni dopo la pausa delle festività natalizie, lunedì 10 gennaio, non sarà possibile assicurare il normale ripristino del riscaldamento nelle aule dell’edificio in Viale Leoperdi.

I tecnici incaricati dalla Provincia sono infatti al lavoro per localizzare la perdita d’acqua all’origine del problema e, conseguentemente, intervenire nel più breve tempo possibile per ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto.

Nel frattempo, visti i tempi ristretti per ultimare le fasi d’indagine e mettere in atto gli interventi tecnici di riparazione, nell’impossibilità di garantire le normali temperature nelle aule alla ripresa delle lezioni, abbiamo concordato di provvedere alla sospensione delle attività didattiche il tempo necessario per il ripristino delle normali condizioni di agibilità dei locali.

Pur consapevole del disagio, si tratta tuttavia di un provvedimento adottato per tutelare, innanzitutto, la sicurezza di alunni e docenti. Una decisione dettata da motivi di necessità e urgenza, dunque, che abbiamo preso grazie anche alla collaborazione del dirigente scolastico.

(a cura ufficio stampa Provincia di Ferrara)