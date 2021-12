Lido degli Estensi: sorpreso con panetti di hashish in casa, arrestato

Orosegue l’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella zona dei lidi, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Comacchio;

Ieri sera, gli uomini della Stazione di Lido Estensi hanno messo a segno un altro arresto per droga: si tratta di un operaio 33enne del luogo che, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato sorpreso in possesso di una dose di marijuana ed alcuni panetti di hashish, del peso di poco più di 300 grammi, con strumenti per porzionarli in dosi.

L’operazione è il risultato di un’attenta vigilanza sul territorio messa in atto dai Carabinieri ella Stazione. Il Pubblico Ministero ha disposto, per l’arrestato, la misura restrittiva domiciliare, in attesa del giudizio direttissimo.

(a cura Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara)