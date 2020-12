LILT Ferrara dona depuratori dell’aria a reparti di Valle Oppio

In occasione delle festività natalizie, nonostante le difficoltà di questo periodo la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ferrara, ha voluto donare innovativi depuratori dell’aria ambientale ai Direttori dei reparti di Malattie Infettive, Gastroenterologia, Ginecologia, Chirurgia 1 e 2, Oncologia e alla Chirurgia di Valle Oppio.

Questi nuovi depuratori della Air Pro, divisione della Technoearth Biosolutions, dotati delle opportune certificazioni, mediante la loro azione fotocatalitica brevettata, sono in grado di eliminare dall’aria ambientale virus, funghi, batteri e abbattere micropolveri ed odori, prevenendo la diffusione di malattie trasmesse per via aerea, senza richiedere particolari manutenzioni.

La Lilt di Ferrara ha voluto fare un gesto di solidarietà per la tutela della salute di medici e operatori sanitari e rendere più sicuri e confortevoli gli ambienti di riunione.

Nella foto Edgardo Canducci, Paola Di Paolo e Sergio Gullini (LILT) con il Prof. Pantaleo Greco e il Dr. Andrea Miano alla consegna del primo depuratore.