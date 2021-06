Linus e Nicola Savino a Ferrara per il “Tour de Fans” di Radio Deejay

Linus e Nicola Savino sono arrivati a Ferrara. Venerdì 11 giugno trasmetteranno dalla città estense “Deejay chiama Italia”, storico e seguitissimo programma di Radio Deejay in onda dalle 10.00 alle 12.00.

I due conduttori radiofonici stanno attraversando l’Italia in bicicletta con il “Tour de Fans”, una iniziativa itinerante che li vede transitare per diverse città del nord e del centro, realizzando ogni giorno il programma in diretta nella località ospitante.

I dj e lo staff di Radio Deejay sono arrivati in Piazza Castello nel tardo pomeriggio di giovedì 10 giugno.

Il sindaco Alan Fabbri sui social ha reso noto la sua accoglienza nei confronti dei conduttori radiofonici, anticipando che ripartiranno nel pomeriggio di venerdì alla volta di Ravenna.

(Si ringrazia Mattia Casarin per la collaborazione)