‘L’Ippogrifo’: presentazione del nuovo numero mercoledì 26 maggio alle 17 sul canale YouTube dell’Ariostea

Contiene racconti, poesie, recensioni, interviste e altro ancora il nuovo numero de ‘L’Ippogrifo’, la rivista del Gruppo Scrittori Ferraresi, che verrà presentato mercoledì 26 maggio alle 17 in diretta video sul canale YouTube della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara . Interverranno all’incontro Federica Graziadei, Gina Nalini Montanari, Nicoletta Zucchini ed Eleonora Rossi.

La Tenda – opera di Alberta Silvana Grilanda, scelta per la copertina del numero di giugno de l’Ippogrifo – restituisce un orizzonte di azzurro e di luce. «Le pesanti cortine, come un sipario, si aprono improvvise su una vista che si perde verso l’infinito». Dopo tanti mesi trascorsi in casa, questa opera descrive il bisogno condiviso di un altrove, di uno spazio di fuga. Quel territorio che può offrire solo la parola, il dialogo, la scrittura, la musica, l’arte, il cinema, l’immaginazione. L’essere Gruppo.

Il nuovo numero della rivista è uno scrigno di testi inediti: racconti e poesie, recensioni delle novità editoriali, interviste, saggi che spaziano da Dante alla storia della moda. Firme autorevoli accanto a giovani autori – la poetessa più giovane del Gruppo ha solo 13 anni – accomunati dalla passione per la scrittura, la chiave per scardinare ogni serratura e per oltrepassare tutti i confini. Come scrisse Jim Morrison: «Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito».

– Fino al termine della situazione emergenziale tutti gli incontri culturali dell’Ariostea si svolgeranno in diretta video, nell’orario indicato, sul canale youtube della Biblioteca comunale (https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg) oppure tramite il link alla homepage del Servizio Biblioteche e Archivi (http://archibiblio.comune.fe.it) dove si può consultare anche il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara.