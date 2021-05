L’ITALIA FEMMINILE IL 10 GIUGNO TORNA AL MAZZA

Per un’amichevole con l’Olanda

Lo stadio Paolo Mazza riaprirà le porte alla Nazionale di Calcio Femminile. La squadra di Milena Bertolini disputerà a Ferrara un’amichevole con l’Olanda. L’incontro è in programma giovedì 10 giugno, alle ore 17.30. Sarà la quarta volta che lo stadio Mazza ospiterà le Azzurrine, dopo il successo, 4 a 0, sulla Bosnia nel marzo 2012, in una partita valida per le Qualificazioni ai Campionati Europei, la vittoria col Belgio 2-1 nell’aprile 2018 in un match determinante per la Qualificazione al Mondiale francese e il test terminato 3-1 con la Svizzera nel maggio di due anni fa.