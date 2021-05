Lite in strada tra due donne, stacca con un morso la falange del dito della rivale

Lite in atto oggi pomeriggio ad Argenta, in una via del centro.

Sul posto la Compagnia Carabinieri di Portomaggiore: c’era in atto una violenta aggressione reciproca tra due donne, di nazionalità nigeriana e residenti ad Argenta, dell’età di 41 e 49 anni.

Separate le contendenti, i militari constatavano che durante la zuffa la 41enne aveva staccato, con un morso, alla propria rivale, una falange del dito medio di una mano. Entrambe venivano inviate al pronto soccorso dell’ospedale di Argenta per referto e cure.

La 41enne – che ha riportato lesioni lievissime – è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara per lesioni aggravate, avendo procurato alla rivale la menomazione dell’arto. Si indaga per fare chiarezza sul movente del fatto che, apparentemente, risulterebbe scaturito da motivi futili.

La falange amputata con il morso non è stata trovata sul luogo del fatto, i carabinieri non escludono che possa essere stata involontariamente ingerita dall’autrice del gesto