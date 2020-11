Covid-19, Franco Locatelli (CSS): “Cautela a Natale per uscire presto dalla pandemia” – INTERVISTA

Vaccini anticovid già pronti a Natale e le prime vaccinazioni a gennaio, a professionisti ed operatori socio-sanitari.

E’ quanto annunciato in queste ore dal Professor Carlo Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, che sabato 5 dicembre, aprirà il meeting sulle “talassemie ed emoglobinopatie” organizzato dall’Associazione Lotta alla Talassemia Rino Vullo di Ferrara. La due giorni si terrà in streaming e che vedrà la partecipazione di molti ricercatori e clinici di tutta Italia. Il Prof. Locatelli parlerà della TERAPIA GENICA, che apre scenari importanti per i pazienti talassemici.

Lo abbiamo contattato, anche per parlare della pandemia da Sars-cov-2. Tra le domande anche quella legata ai rischi che si corrono, in vista del Natale, se si allentano le misure anticovid