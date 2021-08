“L’orizzonte visibile-Artisti a confronto” prosegue la mostra estiva del MAF

Al MAF di San Bartolomeo in Bosco prosegue la mostra estiva “L’orizzonte visibile-Artisti a confronto”, a cura di Corrado Pocaterra e Gian Paolo Borghi. Il tema del paesaggio, caro al mondo rurale, ha fatto autorevolmente ritorno al Museo con una mostra d’arte che mette a confronto vari lavori di artisti che, esposti e analizzati per coppie, “provocano” suggerimenti e suggestioni sul tema dell’osservare e del percepire.

In parete i visitatori potranno ammirare opere di Vito Tumiati – Alberta Silvana Grilanda, Gianni Vallieri – Silvan Gastone Ghigi, Riccardo Bottazzi – Gianni Cestari, Franco Floriano Salani – Marco Tessaro, Gastone Gasti – Aldo Bergamini, Marisa Carolina Occari – Paolo Volta e Otello Ceccato – Nino Zagni. La mostra è corredata da un agile catalogo.

La rassegna è visitabile fino al prossimo 30 settembre, ai consueti orari del Museo: dal martedì al venerdì 9,00-12,00; la domenica ed i festivi dalle 16,00 alle 19,00.

Il MAF ricorda che da venerdì 6 agosto, per potere accedere alla struttura museale, i visitatori dovranno essere muniti di “Green Pass”, in base alle recenti disposizioni di contrasto alla pandemia.