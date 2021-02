Lotta al covid, politica chiede cambio di passo – INTERVISTE

Vaccini, in Emilia-Romagna prevista per marzo la consegna di 470mila dosi, quasi il 40% in più rispetto a febbraio. Un “segnale positivo dopo i tagli di febbraio” ha detto l’assessore alle politiche sanitarie regionale, Raffaele Donini.

Intanto il Comune di Ferrara sta lavorando, insieme ai tassisti e Tper, per garantire corse aggiuntive per raggiungere il centro vaccinale in Fiera.

Ma sentiamo il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e la consigliera ferrarese in regione Marcella Zappaterra.