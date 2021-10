‘L’ultimo rosso’: reading collettivo di poesia nel giardino dell’Ariostea sabato 16 ottobre dalle 10, anteprima ‘diffusa’ domani alle 18 in centro

Sarà il giardino di Palazzo Paradiso, sede della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara), a ospitare nella mattinata di sabato 16 ottobre, dalle 10 alle 13, la seconda parte di ‘L’ultimo rosso’, reading collettivo di poesia.In ottemperanza alle disposizioni anticovid, l’accesso al giardino (con green pass e mascherina) sarà consentito fino all’esaurimento degli 80 posti disponibili.

La manifestazione “l’Ultimo Rosso: I edizione limitata e firmata dagli autori” si svolgerà domani venerdì 15 e sabato 16 ottobre. Nel pomeriggio di domani, tra le ore 18 e le 19 una trentina di poeti (donne e uomini, di Ferrara e di fuori) si posizioneranno in diversi punti di Ferrara (in Centro città e in periferia) e leggeranno alcune produzioni proprie e/o di autori e autrici di loro gradimento.

Nella mattinata di sabato 16 ottobre, a partire dalle 10 fino alle 13, nel magnifico giardino della Biblioteca Ariostea, tutti i poeti daranno vita a un reading collettivo aperto al pubblico e si scambieranno informazioni e riflessioni sul fare poesia.

Dunque, con l’Ultimo Rosso – rassegna interamente autogestita e autofinanziata – la poesia invade la città, scende in strada, spiazza, sorprende, improvvisa, provoca, interrompe per un attimo il nostro quotidiano. Una poesia che rifiuta i palchi, i premi, le etichette. Una poesia-voce contro ogni potere e strumento di libertà.

Per l’occasione ad alcune classi degli istituti superiori di Ferrara è stato proposto un laboratorio creativo di poesia.