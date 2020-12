Lunedì mattina di code a Ferrara: i cantieri incidono sulla viabilità

Mattinata di code e di traffico intenso questa mattina a Ferrara.

Le cause principali, probabilmente, i cantieri in corso.

Il cantiere che ha causato più problemi alla viabilità è quello in zona San Giorgio dove un privato sta costruendo un supermercato. Oggi sono iniziate le asfaltature sulla via Ravenna ma dal Comune di Ferrara, che ha competenze in questo cantiere solo sulla viabilità, fanno sapere che gli enti preposti non sarebbero stati avvertiti. Quindi, lunghe code in zona San Giorgio, via Ravenna, via Comacchio, quartiere San Luca e di conseguenza anche via Bologna, su cui insiste anche il cantiere della metropolitana di superficie (ma l’impatto sulla viabilità di questo cantiere è molto leggero).

Poi c’è il capitolo ponte in via Modena dove sono in corso i lavori. Quindi in questi giorni pre-natalizi, il traffico in zona sud-est e ovest della città di Ferrara è in sofferenza causa lunghe code e dal Comune fanno sapere che si è al lavoro per alleviare questa situazione.