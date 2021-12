‘Magico Natale’ con le ‘Belle storie’ per bambini dai 3 anni, giovedì 9 dicembre alle 17,15 alla biblioteca Rodari

In attesa del Natale alla biblioteca Rodari proseguono i pomeriggi di letture per i più piccoli dedicate alla magia delle feste. Il prossimo appuntamento, dedicato ai bimbi dai 3 anni d’età, è per giovedì 9 dicembre alle 17,15 con le narrazioni proposte da Camilla, Stefano e Zeno della ‘Tana delle Storie’ dell’associazione Circi.

Le ‘Belle Storie’ del ciclo ‘Magico Natale’ proseguiranno alla biblioteca comunale Rodari (in viale Krasnodar 102, Ferrara) ogni giovedì alle 17,15 fino al 23 dicembre prossimo.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 904220 o scrivendo a: [email protected]

– In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. 105 del 23.7.2021), è obbligatorio esibire il Green Pass per accedere alle Biblioteche e Archivi Comunali. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Si precisa che in zona “bianca” e in zona “gialla” NON è necessario esibire il “green pass rafforzato” per l’accesso alle biblioteche, archivi e musei (circolare n. 23973538 del 03.12.2021 del Ministero della Cultura).