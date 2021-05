“Magnifico donare” e comunicare: la campagna riparte dall’E-R – INTERVISTE

Torna per il terzo anno consecutivo la campagna di sensibilizzazione MAGNIFICO DONARE con l’obiettivo fondamentale di coinvolgere sempre di più la popolazione e i giovani al dono del sangue.

Ieri, da Ferrara, una conferenza online per approfondire le tematiche legate alle sindromi mielodisplastiche e alla beta-talassemia per le quali la trasfusione di sangue è ancora oggi la terapia d’elezione: il numero di donatori, in questo, fa la differenza.