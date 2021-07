MangiaFexpo torna in piazza Ariostea dal 6 luglio alle 18,30: diciotto giorni di degustazioni e svago

Diciotto aree di degustazione dove i ristoranti e le attività del settore ristorazione proporranno ricette della tradizione ma anche di innovazione gastronomica quelle che saranno presenti alla manifestazione “Mangiafexpo 2021”, che verrà organizzata come consueto in piazza Ariostea, a Ferrara, per diciotto giorni a partire da martedì 6 luglio 2021 (esclusi i lunedì). Le serate inizieranno dalle 18,30 circa e proseguiranno fino a tardi.

Per l’occasione è stata prevista la possibilità di accomodarsi nell’area tavoli posizionata nel prato interno di piazza Ariostea, ma anche sull’anello al fianco dei ristoratori. Si potrà accedere alla piazza liberamente e ordinare direttamente nelle aree di ristorazione, mantenendo le distanze. La prenotazione telefonica è fortemente consigliata per favorire la migliore organizzazione possibile ed evitare code.

Per info e prenotazioni: www.mangiafexpo.com

L’Evento, un’occasione unica e conviviale in cui sentirsi bene,dove assaporare il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri, dove imparare, conoscere le diversità dei sapori, delle culture, dei saperi e dei punti di vista. Stimolare gli interessi, la partecipazione, la condivisione di uno spazio comune facilitando il dialogo, la libera espressione di chi propone e di chi riceve. Un percorso intimo esperienziale, emotivo, di gusto, di vita.

Questa edizione sarà speciale e irripetibile, con rispetto delle distanze, per dare una possibilità di ripresa ad un settore provato duramente da questa emergenza sanitaria che ha provato davvero tutti. Per questo cercheremo di monitorare sempre l’evento, facendo si che vengano rispettati i distanziamenti presso le aree di degustazione durante le ordinazioni, nell’anello durante il passeggio per scegliere dove mangiare e nell’area in cui ci si potrà sedere per mangiare.

Verranno apposti cartelli di sensibilizzazione al rispetto delle normative anti Covid-19 e per la sicurezza, ricordando che bisognerà avere assolutamente la mascherina di protezione con se, in modo che possa essere utilizzata anche all’aperto, qualora venissero a mancare i distanziamenti di sicurezza. L’organizzazione provvederà anche a mezzo microfono a ricordare questo al pubblico presente all’evento.

Mangiafexpo 2021 sarà presente in piazza Ariostea per tre settimane, dove cercheremo di creare una valvola di sfogo per tutti, dove poter trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, assaporare buon cibo e bere qualcosa in compagnia.

Nell’area 12, Cuochi per Passione, l’Associazione Cuochi per il Sociale, in collaborazione con l’Associazione “Dalla Terra alla Luna”, promuoveranno un progetto di inserimento lavorativo per ragazzi con autismo.

Progetto inserimento lavorativo evento Mangiafexpo 2021 – L’associazione Cuochi per Passione (associazione di promozione al sociale) in collaborazione con l’associazione “Dalla terra alla luna”, porta avanti un progetto di inserimenti occupazionali/lavorativi rivolto a ragazzi con autismo nel settore ristorativo.

Nell’area Ospitality sarà presente anche un’altra Associazione, “Victor”, centro clinico pedagogico, che con differenti tipologie di laboratori da supporto all’apprendimento e alla crescita dei più piccoli. Il tutto racchiuso in un sottofondo musicale che accompagnerà i diversi momenti della serata, dall’aperitivo, alla cena e al dopocena. Come nelle passate edizioni si propongono pacchetti turistici e convenzioni particolari per chi vuole restare più giorni nella nostra città, quest’anno ricca di eventi e concerti.

Mangiafexpo non è soltanto buon cibo e serate all’aperto, ma coinvolgimento, promozione del territorio, e collaborazione tra tantissime realtà commerciali della nostra città, di tutto l’indotto ristorazione ed eventi, gravemente provato in questo periodo.

