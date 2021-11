Martedì 2 novembre, Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre

Martedì 2 novembre alla Certosa di Ferrara si svolgeranno le cerimonie commemorative della giornata dei Defunti programmate come ogni anno dal Comitato cittadino per le onoranze composto da Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara e Prefettura di Ferrara.

Alle 10, al Tempio di San Cristoforo alla Certosa, l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio e abate di Pomposa Mons. Gian Carlo Perego celebrerà una Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Al termine (alle 11) prevista la deposizione di corone d’alloro al Famedio dei caduti in guerra e al Sacello dei caduti per la libertà, con onori militari.

La benedizione delle due corone avverrà al Tempio di San Cristoforo. Al termine della Messa è prevista la formazione del corteo. Le corone verranno portate al Famedio dei Caduti in guerra e al Sacello dei Caduti per la libertà da carabinieri e avieri, alla presenza del prefetto di Ferrara Michele Campanaro, dell’assessore del Comune di Ferrara Andrea Maggi, di autorità e rappresentanti di Associazioni Partigiane, Combattentistiche e d’Arma.