MATRIMONIO 4 TORRI ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO DECATHLON VOLLEY

Importante intesa tra i presidenti Bristot e Corallini per il futuro della pallavolo ferrarese



Al via un nuovo progetto triennale a partire da questa stagione 2021-2022, nasce una nuova realtà : 4 TORRI ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO DECATHLON VOLLEY

I Presidenti Bristot e Corallini, insieme ai loro consigli direttivi, tanto si sono adoperati in questi ultimi mesi per trovare il modo di portare un po’ di nuova linfa vitale al settore cittadino del volley estense.

In questi ultimi anni, per via di un mercato cambiato, ci si è resi conto che senza unire le forze è difficile fare della programmazione che possa dare dei risultati a lungo termine.

Da una semplice riflessione dei due presidenti, emerge che sul territorio ferrarese è davvero strano che si riescano a mantenere una serie A3 e una serie B maschile con pochissimi atleti tesserati (problema peraltro diffuso a livello nazionale) e nemmeno una B2 femminile con le atlete tesserate che superano di dieci volte i maschi.

Nasce così l’idea di provare ad unire le forze, per avviare insieme una forte progettualità comune, condivisa, strutturata e regolata da una struttura ampia, che possa permettere di guardare al futuro con speranze ed ambizioni maggiori.

Le due realtà, lavorando in sinergia con le diverse atlete nei vari gruppi, avvieranno già da quest’anno un percorso condiviso partendo dalle atlete più giovani del vivaio.

Unendo le forze e lavorando sotto un’unica linea di pensiero ben strutturata, si ha la convinzione di poter raggiungere traguardi importanti. Si è ben consci che si sta iniziando un percorso sicuramente complicato e faticoso, ma d’altro canto il più grande errore sarebbe affermare che: “… andiamo avanti così perché abbiamo sempre fatto così …”.

A coordinare tutta l’organizzazione, le due società hanno nominato come RESPONSABILE TECNICO a capo del progetto 4 TORRI PALLAVOLO FERRARA il tecnico COLAVOLPE BIAGIO, già Responsabile del Settore Femminile 4 TORRI VOLLEY dalla scorsa stagione.

Sarà una bella sfida quella che attende Coach Colavolpe, ma soprattutto le due consolidate realtà Ferraresi di Pallavolo Ferrara ACLI San Luca/San Giorgio e ASD 4 Torri 1947.