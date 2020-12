Matteo Donegà premiato in Comune

Da Sindaco e Assessore allo Sport per la medaglia d’argento conquistata ai campionati Europei di ciclismo su pista

Il sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo Sport Andrea Maggi hanno ricevuto nella residenza municipale Matteo Donegà, medaglia d’argento a novembre scorso in Bulgaria ai Campionati europei Elite di Ciclismo su pista specialità “corsa a punti”. L’atleta ventiduenne, dal 2017 portacolori della società Cycling Team Friuli per la quale disputa anche gare di ciclismo su strada, è nato a Ferrara e risiede a Bondeno, dove già dal 2010 ha iniziato il suo impegno sportivo militando nella Bondeno Free Bike e successivamente nella Sancarlese.

“Inizialmente avevamo deciso di celebrare questo ottimo risultato insieme al Consiglio comunale. – ha affermato il Sindaco consegnando una targa di riconoscimento del Comune di Ferrara a Matteo Donegà – Anche se l’occasione è purtroppo sfumata a causa dell’emergenza Covid, era davvero importante trovare comunque un momento d’incontro per ricordare una vittoria che ci rende tutti orgogliosi”.

Giovanissimo, ma già professionista e con un curriculum di tutto rispetto, l’atleta ha poi ricordato i suoi prossimi impegni, fra i quali i nuovi Campionati europei di ciclismo su pista che nel 2021 si disputeranno a giugno.

LA SCHEDA – Matteo Donegà – 01/04/1998

Prima squadra ciclistica: Bondeno Free Bike (2010-2013):• G6 (2010) • Esordiente primo anno (2011) • Esordiente secondo anno (2012) → 4 vittorie su strada

Seconda squadra ciclistica: Sancarlese (2013-2016): • Allievo primo anno (2013) → 3 vittorie su strada • Allievo secondo anno (2014) → 10 vittorie su strada • Juniores primo anno (2015) → 1 vittoria su strada; campione italiano specialità “madison” su pista; • Juniores secondo anno (2016) → 3 vittorie su strada; medaglia d’argento ai campionati europei su pista juniores specialità “corsa a punti”; campione italiano specialità “madison” su pista; campione italiano specialità “omnium” su pista;

Terza squadra ciclistica: Cycling Team Friuli (2017-2021): • Primo anno Under 23 (2017) • Secondo anno Under 23 (2018) → medaglia d’argento ai campionati europei pista under 23 specialità “corsa a punti” • Terzo anno Under 23 (2019) • Quarto anno Under 23 (2020) → medaglia d’argento ai campionati europei Elite su pista specialità “corsa a punti”