Matteo Salvini a Ferrara nel parco del grattacielo

Domenica 18 luglio, Matteo Salvini farà tappa in varie località tra Emilia Romagna e Veneto. Nel tardo pomeriggio, il leader della Lega arriverà a Ferrara.

Obiettivo della visita: sensibilizzare sul tema del Referendum per la riforma della giustizia e incontrare politici e militanti in zona Gad, il quartiere su cui il partito del Carroccio si era speso in campagna elettorale.

Il programma vede l’arrivo di Salvini in città attorno alle 18.30, dove farà visita al Parco Enrico Toti, seguirà alle 19.00 il passaggio in Piazzale Castellina fino a giungere nel parco del grattacielo, recentemente inaugurato e intitolato a Marco Coletta, dove il leader della Lega resterà per una cena con i rappresentati locali del partito.