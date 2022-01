Maxi Open Day vaccinale età 5 -19 anni, domenica 16 gennaio in San Rocco e motovelodromo

Giornata speciale di vaccinazioni dedicata alla fascia dei giovani e giovanissimi, per proteggere tutti gli studenti e i più piccoli alla ripresa dell’anno scolastico con una protezione in più contro il coronavirus e i suoi effetti. Anche l’Azienda USL di Ferrara aderisce all’importante iniziativa lanciata dalla Regione Emilia-Romagna e organizza un nuovo grande Open Day dedicato alla fascia di età 5-19 anni nella giornata di domenica 16 gennaio, dalle ore 9 alle 19.

Ferrara mette a disposizione due hub, suddivisi per fascia di età: la Casa della Salute Cittadella San Rocco in corso Giovecca 183 per i bambini 5-11 anni e i nuovi spazi al Motovelodromo, presso l’ambulatorio della Medicina dello Sport in via Bianchi 4, per i ragazzi 12-19 anni che, come si ricorderà, possono ricevere anche la terza dose booster in caso abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Si potrà accedere tramite una preregistrazione su un portale online dedicato, disponibile dalle ore 12 di domani, giovedì 13 gennaio, sul sito aziendale nell’apposito banner disponibile a questo link https://vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/openday/, fino ad esaurimento dei posti.

Una modalità in più – che si aggiunge alle somministrazioni in corso in 12 centri vaccinali e alla serie di Open Day già programmati per sabato 15 gennaio, domenica 23 e domenica 30 gennaio presso la sede di in via Cassoli 30 per la fascia 5-11 anni – per accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione, venendo incontro alle esigenze delle famiglie. Si ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile su www.ausl.fe.it.