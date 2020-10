Maxi-operazione “Signal”: le parole di apprezzamento del Prefetto Michele Campanaro

Il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha espresso pieno compiacimento per l’esito della maxi-operazione “Signal”, condotta nelle prime ore della giornata di oggi dagli uomini della Squadra Mobile di Ferrara e coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, che ha consentito di assicurare alla giustizia un pericoloso sodalizio criminale di stampo mafioso suddiviso in cellule locali dislocate in numerose città italiane.

“Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, che hanno portato all’esecuzione su Ferrara di 31 provvedimenti restrittivi di natura cautelare – ha dichiarato il Prefetto – danno un duro colpo ad una consorteria criminale organizzata operante a livello nazionale, specializzata nel traffico di stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione. Risultati come questi rappresentano una risposta davvero importante alle istanze di sicurezza della Comunità e rafforzano il senso di fiducia nei confronti delle Istituzioni, della Magistratura e delle Forze di Polizia, quotidianamente impegnate nell’attività di prevenzione e contrasto al crimine”.

Il Prefetto Campanaro ha, infine, chiesto al Questore Capocasa di farsi interprete delle espressioni di grande apprezzamento e di plauso nei confronti del personale della Polizia di Stato impegnato nell’operazione, per la professionalità, le capacità operative ed i rilevanti risultati ottenuti.